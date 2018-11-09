На запорожской таможне изъяли килограмм серебра: опубликованы фото

В Запорожском аэропорту таможенники задержали иностранца, который хотел провезти серебро по "липовой" декларации. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской таможни Государственной фискальной службы.

Как стало известно, во время прохождения таможенного контроля пассажир рейса из Стамбула указал в декларации наличие у него серебряных изделий общим весом 1220 граммов, однако в ходе проверки документов у таможенников возникло подозрение, что "бизнесмен" имеет намерение значительно уменьшить сумму таможенных платежей, указав заниженную стоимость товара.





Выяснилось, что ориентировочная цена всех серебряных изделий составляет 92 710 гривен, хотя владелец украшений указал в документах стоимость в 538 долларов США (около 15 тысяч гривен).

В отношении нарушителя был составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 374 Таможенного кодекса Украины, товар был изъят и передан на склад ГФС.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что после начала борьбы с коррупцией на таможне ежедневные платежи в государственный бюджет из этого источника выросли на 409 млн грн по сравнению с июнем текущего года и составили 1,757 млрд грн.

Стоит напомнить, что западные аналитики подсчитали, что коррупция на таможне "съедает" больше, чем Украина хочет взять в долг. Согласно результатам проведенного Pricewaterhouse Coopers опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний – в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире этот показатель в среднем составляет 25%.

Также мы писали о том, что в Украине заработал закон о "едином окне" на таможне. Закон № 2530-VIII отменяет требование подачи бумажных документов, выданных одним государственным органом другому, и оптимизирует работу контролирующих служб на пунктах пропуска через госграницу.