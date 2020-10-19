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Подросток украл урну для голосования, чтобы сделать "домик" для улиток

19 октября, 14:49

Виталий Семченко Виталий Семченко

Свой поступок он объяснил желанием разводить улиток

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области правоохранители разоблачили 17-летнего подростка, который похитил с избирательного участка урну для голосования.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в течение последних суток. Всего на избирательном участке было пять пустых урн, одну из них похитили.

Утром 19 октября полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 17-летний местный житель. Он рассказал, что намеревался использовать урну в качестве инкубатора для выращивания и разведения улиток.

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Полиция возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины – кража. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее Нацполиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области.

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