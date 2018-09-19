ФОТОФАКТ. Над Азовским морем "поймали" двойной смерч

Сегодня, 10:28

Двойной смерч заметили над островом Бирючий возле Кирилловки

Иллюстрация
Иллюстрация

На Азовском море отдыхающие снова наблюдали необычное природное явление – двойной смерч, который пронесся над водой недалеко от острова Бирючий, возле курортной Кирилловки.

Снимок был сделан жителем Запорожья Александром Архиповым, который выложил его в своем Facebook. Мужчина отметил, что "поймал" кадр во время отдыха 15 сентября.

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Стоит напомнить, что недавно мы писали о смерче, который пронесся над Винницкой областью. Стихию сняли на видеокамеры местные жители, которые выложили в сеть впечатляющее видео.

А в середине августа очевидцы выложили в сеть видео, как в Харькове бушевал песчаный смерчПо словам метеорологов, явление, запечатленное на кадрах видео, называется пыльным вихрем. Это атмосферное явление возникает вследствие вихревого движения воздуха, которое происходит у поверхности земли днем в малооблачную, обычно жаркую погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Кроме того, в июле над одесским курортом пронесся смерч. Редкое стихийное явление наблюдали над морем в Килийском районе.
азовское море, смерч, запорожская область, кирилловка

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Источник:

"Сегодня"

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