"Наливайка" с алкоголем кустарного производства на детской площадке: жители Запорожья бьют тревогу

Прямо рядом с площадкой находится полицейский участок, но там незаконной торговли не замечают

В Запорожье построили "наливайку" вблизи детской площадки. В ней продают алкоголь кустарного производства. Посетители распивают водку в месте, где гуляет дети. Неподалеку расположен полицейский участок. Но там незаконной торговли не замечают, говорят местные жители.

Стоит отметить, что распитие алкоголя приводит к печальным последствиям. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что под Киевом произошла стрельба, в которой был ранен мужчина, выпивавший на детской площадке. Любитель употреблять алкоголь в неположенных местах получил ранение в ногу, а его друг сбежал с места инцидента.

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Впрочем, иногда на детских площадках не только выпивают. Не так давно в Киеве на детской площадке поймали парня, разгуливающего с ножом. На ноже была надпись "Никто не остановит смерть".

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Но иногда никого не задерживают. Зато обнаруживают совершенно недопустимые вещи. Как, например, в Николаеве, где на детской площадке нашли гранату. Как выяснилось, по словам 32-летнего местного жителя, сначала он принес боеприпас домой. Но его мать оторвала запал от гранаты и приказала избавиться от опасной находки.

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