Нападение бродячих собак на женщину с ребенком: появились подробности, фото и видео

После нападения стаи бродячих собак на женщину в Бердянске, которая вышла погулять на детскую площадку со своей пятилетней дочкой. Ближайшие десять дней ей придется провести в отделении травматологии городской больницы, сообщает "ПроБердянск".

"Мы и раньше тут гуляли, и всегда все было хорошо. Но на этот раз, откуда ни возьмись, на нас с лаем кинулись две собаки. Мы остановились и стали отходить назад. Тут я увидела, что бежит еще стая собак – их было около десятка. Их здесь подкармливают, и они вели себя агрессивно, так, как будто защищают свою территорию", – рассказала пострадавшая.

По словам женщины, она "подхватила дочку на руки" и "не побежала, а максимально быстро стала уходить прочь". В то же время, она "чувствовала, что меня кусают за ноги. Мы с дочкой упали, я быстро сгруппировалась, встала, опять пошла и стала звать на помощь. Собаки опять меня повалили".

Крики услышал житель Военного городка, который и отогнал агрессивных животных. После инцидента "дочка сильно плакала, она от испуга первые часы после происшествия была в панике".





"А у меня были полные туфли крови. Хорошо, что бабушка с дедушкой живут поблизости, и дочку я быстро отдала им. А самой пришлось ехать в больницу. Потом я насчитала на ногах около десяти укусов, из них глубоких – пять. Также много царапин и ссадин", – добавила она.

При этом для лечения женщины ни в Бердянске, ни в Запорожье не оказалось иммуноглобулина, и ей пришлось заказать его за свой счет из Киева. Собаку, которая покусала девушку, выловили и наблюдают в ветлечебнице на наличие бешенства. Сейчас собака ведет себя адекватно, принимает пищу и пьет воду.

Напомним, ранее в Полтавской области собака едва не загрызла до смерти трехлетнего мальчика. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Как заявила бабушка ребенка, которая в тот день присматривала за внуком, на него напали бездомные псы.

Также мы писали о нападении бродячих собак на ребенка в Харьковской области: ученика четвертого класса атаковали, когда он шел на учебу. К счастью, недалеко оказались взрослые, которые защитили мальчика и прогнали животных.

По словам чиновника, школьника увезли в больницу, медики оценивают его состояние как удовлетворительное — после схватки с собаками у ребенка остались синяки и царапины.