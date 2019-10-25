Нападение на активистку в Запорожье: подозреваемого задержали

Пострадавшая сейчас находится в реанимации

В Запорожье задержали подозреваемого в нападении на общественного деятеля Анжелику Белову. На девушку неизвестный с ножом набросился прямо в подъезде ее дома. Удар пришелся в область сердца – пострадавшая сейчас находится в реанимации.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов после нападения. Известно, что он недавно вышел из тюрьмы, а сидел там за подобные преступления. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что пострадавшая возглавляет "Запорожский цыганский центр". Ее муж тоже общественный деятель – лидер "Антикоррупционного движения Запорожья".

Реклама

Напомним, что прошлым летом в Одессе двое неизвестных избили главу местной организации ВО "Автомайдан" и телеведущего Виталия Устименко. Нападение произошло, когда он вышел из офиса "Громадського телебачення".

Но самым громким стало дело херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой возле ее дома. В результате женщину с ожогами 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась в больнице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама