Нападение на ЛГБТ-флешмоб в Запорожье: появились новые подробности и фото

В Запорожье, где во время акции ЛГБТ-сообщества "Радужный флешмоб" прогремел взрыв петарды, мужчине, напавшему на участников акции, инкриминируют хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"16 мая в Запорожье на бульваре Шевченко у здания Запорожского городского совета прошла акция "Радужный флешмоб" в поддержку прав представителей ЛГБТ в обществе. Во время мероприятия один из граждан бросил в толпу петарду и пытался сбежать. Полицейские мгновенно среагировали и задержали правонарушителя", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что взрывом был серьезно ранен коп – он получил рваную рану ноги и был госпитализирован.

Злоумышленника, 1972 года рождения, задержали. Открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

















Напомним, ранее ЛГБТ-шествие прошло в Одессе – в мероприятии приняли участие до 200 человек: они от Воронцовского дворца до памятника Ришелье под охраной значительного количества полиции и бойцов Нацгвардии Украины, скандируя лозунги "Имеем право быть собой" и "Равенство – это будущее".

Также мы писали о том, как в гей-параде, который проходил в Торонто, принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с женой – он стал первым главой канадского правительства, который поучаствовал в подобном мероприятии во время пребывания на посту.