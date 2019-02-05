Нападение волка на трех человек в Запорожской области: стали известны подробности

Стали известны результаты анализов крови животного, нападавшего на людей

Волк напал на двух женщин и мужчину.

Нападение волка на трех человек в Запорожской области: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef9/3ac/5c3ef93ac8f89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef9/3ac/5c3ef93ac8f89.jpg 2019-02-05T18:16:00+02:00 Запорожье Стали известны результаты анализов крови животного, нападавшего на людей

Волк, искусавший троих жителей Запорожской области, был инфицирован бешенством. Таковы результаты повторной экспертизы, проведенной специалистами Госпродпотребслужбы после нападения хищника в Бердянском районе, передает "ПроБердянск".

Как заявил главный ветеринарный врач города Дмитрий Дойнов, по предварительным данным, диагноз бешенства не был подтвержден, однако голова волка была отправлена на повторную экспертизу, которая показала, что волк все же был переносчиком инфекции.

Напомним, 12 января рядом с селом Осипенко Бердянского района волк покусал двух женщин и мужчину. Пострадавшим оказана медпомощь и проведена вакцинация. Одна из женщин получила значительные травмы. После происшествия волка удалось обнаружить, местные жители забили его палками и передали на экспертизу.

Специалисты уже провели в селе Нововасильевка профилактические мероприятия, в частности вакцинацию домашних животных. Кроме того, в селе будет введен карантин.

Ранее жители сел Запорожской области жаловались, что все чаще и чаще грозные хищники появляются на подворьях и без особых усилий охотятся прямо там на домашний скот.

Также мы писали, что Донбасс атакуют волки: люди в панике.

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