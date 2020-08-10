Нашествие медуз на Азовском море: отдыхающие нашли им странное применение (видео)

Процедуры с морскими жителями попали на видео

На побережье Азовского моря в Запорожской области, где отдыхающие постоянно жалуются на нашествие медуз, морским жителям нашли необычное применение.

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Как сообщает Telegram-канал "Это Запорожье", отдыхающие натирают себя медузами. Специфические процедуры попали на видео:

Фото: Это Запорожье, Telegram

Как мы сообщали ранее, в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол превышает полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

На популярном украинском курорте Кирилловка уже начали усиленно бороться с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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