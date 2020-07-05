Нашествие медуз в Бердянске: стало известно, когда ситуация изменится

В этом году Азовское море заполонило множество медуз, которые мешают купаться отдыхающим. В частности, большое количество этих морских обитателей наблюдается в курортном городе Бердянск Запорожской области. Директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик назвал причину их появления. Об этом пишет Суббота плюс.

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По словам эксперта, увеличение количества медуз в море связано с засухой. В реки Кубань и Дон практически не поступает дождевая вода. Соответственно, мало пресной воды попадает и в Азовское море. В то же время есть приток соленой воды из Черного моря, вместе с которым появились и медузы.

Он отметил, что пять лет назад соленость воды в море была 8,5-9 промилле, а сейчас — 16. Также появлению медуз способствует теплая зима.

Воловик считает, что это природное явление надо переждать. После первого шторма, который ожидается во вторник, 7 июля, медуз унесет дальше от Бердянска.

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Напомним, ранее мы писали, что нашествие медуз заметили на побережье Азовского моря и в Мариуполе. В этот раз местные пляжи штурмует вид под названием "корнерот".

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А в прошлом году в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз.

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