Нашествие медуз в Кирилловке: что сейчас творится на пляжах курорта (видео)

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области практически пропали медузы, на которых жаловались отдыхающие. Ранее войти в воду, не наткнувшись на этих морских жителей, было просто невозможно.
Блогер Travel Family на своем канале в YouTube опубликовал видео, где он рассказывает об отдыхе на Азовском море.
По его словам, сейчас там практически нет медуз. Несмотря на то, что они все еще водятся в некоторых местах, отдыхать стало гораздо комфортнее.
Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловке усиленно борются с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.
Также напомним, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.
Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.
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