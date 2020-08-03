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Нашествие медуз в Кирилловке: что сейчас творится на пляжах курорта (видео)

3 августа, 08:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Отдыхать стало гораздо комфортнее

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области практически пропали медузы, на которых жаловались отдыхающие. Ранее войти в воду, не наткнувшись на этих морских жителей, было просто невозможно.

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Блогер Travel Family на своем канале в YouTube опубликовал видео, где он рассказывает об отдыхе на Азовском море.

По его словам, сейчас там практически нет медуз. Несмотря на то, что они все еще водятся в некоторых местах, отдыхать стало гораздо комфортнее.

Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловке усиленно борются с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

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Также напомним, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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отдых Азовское море медузы побережье Запорожская область кирилловка
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