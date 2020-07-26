Нашествие медуз в Кирилловке: один из пляжей "очистился" (видео)

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где отдыхающие жаловались на нашествие медуз, стало меньше живности. В Youtube опубликовали видео.

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Автор записи рассказал, что на побережье Азовского моря на пляже Степок исчезли медузы.

"Медуз нет, вода чистая, пляж чистый. Нет водорослей, которые раньше море выносило на берег. Могут купаться даже дети", - утверждает он.

Кроме того, автор ролика показал инфраструктуру на пляжах. На видео видно, что песок чистый, возле моря есть лежаки.

В комментариях пользователи отметили, что на других пляжах в Кирилловке медузы есть – нет только там, где их убирают.

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Напомним, ранее мы писали, что на этом курорте начали усиленно бороться с с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег: местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

Кроме того, отдыхающие пожаловались на то, что в Кирилловке очень много комаров, и советуют тем, кто планируют ехать туда, запастись средствами защиты от насекомых. В то же время в Азовском море участились "представления", которые устраивают дельфины прямо у берега.

Видео: YouTube-канал "Готовим с Олей"

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