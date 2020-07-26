Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Нашествие медуз в Кирилловке: один из пляжей "очистился" (видео)

26 июля, 12:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители начали активно убирать морских обитателей

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где отдыхающие жаловались на нашествие медуз, стало меньше живности. В Youtube опубликовали видео.

Реклама

Автор записи рассказал, что на побережье Азовского моря на пляже Степок исчезли медузы.

"Медуз нет, вода чистая, пляж чистый. Нет водорослей, которые раньше море выносило на берег. Могут купаться даже дети", - утверждает он.

Кроме того, автор ролика показал инфраструктуру на пляжах. На видео видно, что песок чистый, возле моря есть лежаки.

В комментариях пользователи отметили, что на других пляжах в Кирилловке медузы есть – нет только там, где их убирают.

В тренде
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видео
Реклама

Напомним, ранее мы писали, что на этом курорте начали усиленно бороться с с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег: местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

Кроме того, отдыхающие пожаловались на то, что в Кирилловке очень много комаров, и советуют тем, кто планируют ехать туда, запастись средствами защиты от насекомых. В то же время в Азовском море участились "представления", которые устраивают дельфины прямо у берега.

Видео: YouTube-канал "Готовим с Олей"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых курорт медуза Запорожская область кирилловка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пьяный за рулем: копы задержали экс-главу запорожской полиции (видео)
Пьяный за рулем: копы задержали экс-главу запорожской полиции (видео)Украина
Вода как желе: в сети показали полчища медуз в Кирилловке (видео)
Вода как желе: в сети показали полчища медуз в Кирилловке (видео)Запорожье
В Кирилловке отдыхающие жалуются на комаров и медуз, но радуются дельфинам (видео)
В Кирилловке отдыхающие жалуются на комаров и медуз, но радуются дельфинам (видео)Запорожье
В Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса: заразились медики
В Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса: заразились медикиЗапорожье
В Бердянске из-за коронавируса закрыли детский сад: кто заболел
В Бердянске из-за коронавируса закрыли детский сад: кто заболелЗапорожье
Коронавирус в Бердянске: количество зараженных медиков возросло
Коронавирус в Бердянске: количество зараженных медиков возрослоЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять