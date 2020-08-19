Не медузами едиными: туристы рассказали о еще одной проблеме отдыха в Кирилловке (видео)

Отдыхающие пожаловались на жуткий запах в курортном поселке

В курортном поселке Кирилловка, где отдыхающие не раз жаловались на обилие медуз, проявилась еще одна проблема – туристы рассказали о неприятном запахе канализации.

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Об этом на своем канале в YouTube рассказала блогер под ником Мясоедова. По словам женщины, она решила искупаться на Федотовой косе.

"Пляжи там отличные, есть выход к лиману. Вода приятная, чистая, но огромное количество медуз. Меня одна ужалила, пришлось бежать в аптеку", - объяснила она.

В то же время, на набережной Кирилловки "что-то случилось с водопроводом", и появился неприятный запах канализации.

Видео: YouTube-канал "Мясоедова"

Напомним, на побережье Азовского моря в Запорожской области, возле курортного поселка Приморское курортники заметили целые полчища морских обитателей, плывущих к берегу.

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Ранее мы также сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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