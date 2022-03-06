Не работает Vodafone и проблемы с интернетом: какая ситуация в Энергодаре

Власть города пытается выяснить причины отсутствия мобильной связи

В районе Энергодара пропала связь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone. А также есть проблема с работой интернет-провайдеров.

Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

Реклама

По неподтвержденным пока данным, аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах.

"Причины отсутствия мобильной связи пытаемся выяснить", – написал он.

Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов , дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет!

, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет! Украинские защитники разбили колонну оккупантов неподалеку от Ирпеня . Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

. Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве. В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

Читайте также: