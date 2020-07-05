Не только медузы: для отдыхающих на Азовском море появилась еще одна неприятность

В курортной Кирилловке Запорожской области людям мешает отдыхать не только нашествие медуз, а и морских блох. Людей они кусают даже на глубине. Об этом сообщает Голос Запорожья.

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Морские блохи – это вид ракообразных, которые называются "гаммарусы", или же рачки-бокоплавы.

Специалисты уверяют, что они не кусаются, но, когда попадают на кожу – приятного мало. Сперва места соприкосновения напоминают укусы комаров. Маленькие пятнышки со временем становятся все больше. Дерматологи говорят – так проявляется аллергическая реакция. Острее всего на "укусы" блох реагируют дети и аллергики. Им советуют после такого тесного контакта с морскими обитателями пить противоаллергенные препараты.

На опубликованном видео видно, как мужчина держит в руках одну такую блоху.

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Напомним, ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

Кроме того, прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там медуз даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

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