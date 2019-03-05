Недалеко от Бердянска нашли месторождение золота

В Запорожской области открыли настоящий Клондайк

Недалеко от Бердянска нашли месторождение золота 2019-03-05T19:16:00+02:00 Запорожье В Запорожской области открыли настоящий Клондайк

Возле Бердянска в Запорожской области нашли настоящий Клондайк – неразработанное золотое месторождение, а песчинки драгоценного металла витают даже в воздухе. Любители-старатели уже несколько десятилетий пытаются обогатиться на золотой жиле.

Золотое месторождение здесь открыли еще полвека назад – в 70-х годах. Геологи даже оборудовали шахту, но промышленную добычу так и не начали. Это место называют Собачьей Балкой. Специалисты нашли первые самородки, а позже обнаружили еще и золотую жилу. Чтобы добраться до нее – пробили горизонтальную выработку.

"Это золотая штольня, при Союзе здесь пытались добывать золото. Длина приблизительно 40-50 метров, ширина метр – метр двадцать. Сейчас это место заброшено", – объяснил краевед Дмитрий Антифеев.

По его словам, золотая пыль тут повсюду.

"Здесь есть золотое опыление – на камнях, если присмотреться, можно будет его увидеть. Вот так это все выглядит", – рассказал он.

Периодически в шахту наведываются искатели золота.

"А здесь мы нашли следы кирки или зубила, и довольно-таки свежие – кто-то пробовал добывать здесь что-то, может, просто на пробу, а может, и золотишко пробовали искать", – добавил краевед.

Ищут золото и на поверхности: по всей балке – небольшие норы. Удается ли найти что-нибудь – неизвестно. Во всяком случае, в самом селе Осипенко об этом не знают, рассказал местный житель.

Возможно, отдельным искателям может и улыбнуться удача, но промышленная добыча здесь нерентабельна, объяснил учитель географии из соседней Николаевки Сергей Кеда. Геологи пришли к этому выводу, когда проводили исследование.

"Найдено было золото, могу сказать, что мне они подарили керны, которые я использую до сих пор на своих уроках, где четко видно, что это золотосодержащие породы, золото есть, но концентрация невысокая", – подчеркнул педагог.

При этом, недалеко от села Осипенко открыли настоящие промышленные запасы редкоземельных металлов. Но будут ли разрабатываться эти месторождения – пока неизвестно.

Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, открытый доступ к недрам позволит Украине полностью перейти на газ собственной добычи. По прогнозу главы правительства, на это понадобится около пяти лет.

Ранее президент Петр Порошенко также отмечал, что Украина существенно сократила потребление газа и движется к энергетической независимости:

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