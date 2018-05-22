Неизвестные пытались сжечь дом заммэра Бердянска

В Бердянске, где ранее стая бродячих собак напала на женщину с ребенком, в ночь на 22 мая неизвестные пытались сжечь дом заместителя мэра Бердянска Григория Горячева. Злоумышленники оставили на стенах дома угрожающие надписи, сообщает "ПроБердянск".

Предварительно установлено, что поджигатели забросили в поленницу емкость с зажигательной смесью. Сосед пострадавшего слышал, как перед этим во дворе разговаривали двое мужчин.





















По мнению Горячева, поджог спланировала местная зоозащитница Валентина Мамай, которая ранее неоднократно угрожала заммэру и его семье. Причиной этому стала его рабочая деятельность по отлову бродячих животных в городе.

"Я намерен защищать свою семью, но от своей позиции в отношении отлова бродячих животных не отступлюсь. Программа будет работать, горожане должны быть обезопасены от нападений бродячих животных", – заявил он.

Как стало известно, до поджога на телефон Горячева приходили сообщения с угрозами. Неизвестные обещали проклясть его семью, а в последнем таком сообщении аноним интересовался здоровьем детей Горячева. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Полтавской области собака едва не загрызла до смерти трехлетнего мальчика. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Как заявила бабушка ребенка, которая в тот день присматривала за внуком, на него напали бездомные псы.

Также мы писали о нападении бродячих собак на ребенка в Харьковской области: ученика четвертого класса атаковали, когда он шел на учебу. К счастью, недалеко оказались взрослые, которые защитили мальчика и прогнали животных.