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Непогода в Бердянске: два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде

23 июля 2021 9:31

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Трагедия произошла в центре города, также в городе подтопило несколько десятков домов

Два человека погибли в Бердянске из-за ливня. Фото pro.berdiansk.biz

Два человека погибли в Бердянске из-за ливня. Фото pro.berdiansk.biz

Непогода накануне накрыла все Азовское побережье – в Кирилловке пронесся торнадо, а в Бердянске из-за ливней погибло два человека.

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Как сообщает ГСЧС Украины, сильные дожди спровоцировали обрыв проводов на подтопленном участке – из-за этого и погибли люди. Кроме того, в городе подтопило 70 дворов, с затопленных участков вывезли 32 человека, из них 10 детей. Работы продолжаются и по состоянию на утро пятницы.

Местное издание Pro.Berdiansk сообщило, что трагедия произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского – в центре города. Погибшие – мужчины. Их тела оставались какое-то время в воде на дороге. Скорая и и спасатели не могли подойти к погибшим, ждали энергетиков, которые отключат напряжение.

В соседней Херсонской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 6 жилых домов и 25 приусадебных участков.

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По всей Украине из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов в 3 областях (Киевская – 9, Донецкая – 3 и Кировоградская – 1).

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Напомним, кроме торнадо курортную Кирилловку атаковали полчища медуз. Вода в Азовском море превратилась в кисель.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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