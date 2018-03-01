Непогода в Украине: в Запорожье рассказали о проблемах на автодорогах

Областной автодор открыл движение по всем дорогам

По состоянию на утро 1 марта, на автомобильных дорогах Запорожской области были сняты все ограничения и возобновлено движение на трассах государственного значения.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления автомобильных дорог.

Также в Автодоре выложили перечень дорог, которые были закрыты, но позже движение на них возобновилось:

- на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, км 296 +000 – км 340 +000 (от г. Запорожье до г. Васильевка);

- на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-37 Энергодар – Васильевка, км 35 + 132 – км 74 + 479 (в пределах Васильевского района);

- на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 530 + 023 – км 604 + 086 (Бердянский район)

- на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 400 + 531 – км 442 + 731 (от границы Херсонской обл. до Мелитополя)

- на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-30 Васильевка – Бердянск, км 46 + 000 – км 136 +000 (от г. Токмак до г. Бердянск)

- на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-08-19 Куйбышево – М-14, км 7 + 000 – км 51 + 015.

В Куйбышевском районе ситуация остается сложной в связи с сильными осадками, движение автотранспорта затруднено.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме и в усиленном темпе. В настоящее время продолжаются работы по расчистке автодорог от снега и обработки их противогололедными материалами.

На дорогах общего пользования государственного значения для ликвидации последствий непогоды продолжает работать спецтехника филиалов ГП "Запорожский облавтодор".

По всей территории области задействовано 88 единиц спецтехники и 100 дорожных рабочих.

Напомним, ранее запорожские спасатели отчитались о людях, которых они вызволили из снежных заносов.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.