Непогода в Украине: в Запорожской области ветром снесло крышу вокзала

От ураганного ветра пострадали вокзала в Токмаке

Фото: Pixabay

Непогода в Украине: в Запорожской области ветром снесло крышу вокзала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60d/cac/5c860dcac5992.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60d/cac/5c860dcac5992.jpg 2019-03-23T18:03:22+02:00 Запорожье От ураганного ветра пострадали вокзала в Токмаке

В Запорожской области сильным ветром сорвало крышу с железнодорожного вокзала в Токмаке. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщили местные жители в социальных сетях, инцидент произошел 22 марта, когда ветер сорвал кровлю одного из вокзальных строений и вынес ее на рельсы.

Также сильный ветер наделал бед и в областном центре – возле вокзала "Запорожье 1" сорвало навес на здании завода "Радиоприбор". Приземлилась конструкция на трамвайные рельсы.

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Ранее мы публиковали фото последствий непогоды в разных областях Украины, которые были сделаны 22 марта. В частности, среди пострадавших городов оказались Полтава, Чернигов и Днепр.

Стоит напомнить также о том, что сильный ветер, который бушевал во многих регионах Украины 22 марта, наделал немало беды – в Чернигове сорвало крышу с магазина, а в Харькове унесло торговый павильон.

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