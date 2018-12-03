Непогода в Запорожье: на трамвайные рельсы рухнуло старое дерево

Сегодня, 14:32

Аварийное дерево упало из-за сильного ветра

Фото: &quot;Индустриалка&quot;
Фото: "Индустриалка"

В Запорожье из-за сильного ветра аварийное дерево рухнуло на трамвайные рельсы. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение транспорта было заблокировано. Инцидент произошел в Шевченковском районе города возле Абразивного комбината.

Отмечается, что ствол дерева повис на проводах и перекрыл трамвайные пути в обеих направлениях. Движение электротранспорта было остановлено, сообщает "Индустриалка".

На место инцидента вызвали бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра", которые распилили ствол и убрали его с рельсов.

Напомним, ранее в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала обрушилась из-за снегопада.

А в Запорожской области в селе Охримовка, шквальный ветер сорвал крышу со здания школы: "Новую кровлю, которая была в этом году построена над актовым залом школы, сорвало и перекинуло во двор учебного заведения".

Место происшествия обследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что экзамен погодой не выдержала старая кирпичная кладка верхних рядов актового зала.
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