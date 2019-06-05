Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Непогода в Запорожской области: тысячи людей остались без электричества

5 июня, 11:55

По данным на утро 5 июня, обесточенными остаются свыше 1100 домов

В Запорожской области ливни привели к подтоплению на дорогах
В Запорожской области ливни привели к подтоплению на дорогах. Фото: ГСЧС

В Запорожской области послесильных ливней, которые 4 июня прошли на территории региона, без электричества остались тысячи людей в трех населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго", по данным на утро 5 июня были обесточены 1100 абонентов в городе Запорожье, девять – в селе Софиевка Вольнянского района и два – в селе Максимовка Новониколаевского района.

Аварийные бригады продолжают работать над возобновлением энергоснабжения.

Ранее мы писали о том, что в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Спасателям пришлось отводить воду с подтопленного участка.


Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Запорожье, электричество, непогода, ливень, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " Непогода в Запорожской области: тысячи людей остались без электричества". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильные дожди, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Сегодня, 09:23

В некоторых областях Украины сегодня серьезно будет бушевать погода, объявлено штормовое предупреждение

В Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать

Вчера, 23:02

Трагедия произошла на глазах ее мужа

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Найдена самая огромная змея на планете

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Назван самый полезный суп

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: родные подозреваемых полицейских обвиняют в трагедии родителей мальчика

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам, а жена одного из копов обвинила ее в халатности

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Пляски с гробом на похоронах закончились полным провалом

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Спортивные увлечения самой красивой мамы РФ с казахскими корнями
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь