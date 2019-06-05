Непогода в Запорожской области: тысячи людей остались без электричества

По данным на утро 5 июня, обесточенными остаются свыше 1100 домов

В Запорожской области ливни привели к подтоплению на дорогах. Фото: ГСЧС

В Запорожской области послесильных ливней, которые 4 июня прошли на территории региона, без электричества остались тысячи людей в трех населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго", по данным на утро 5 июня были обесточены 1100 абонентов в городе Запорожье, девять – в селе Софиевка Вольнянского района и два – в селе Максимовка Новониколаевского района.

Аварийные бригады продолжают работать над возобновлением энергоснабжения.

Ранее мы писали о том, что в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Спасателям пришлось отводить воду с подтопленного участка.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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