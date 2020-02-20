Несчастный случай в поезде "Киев – Бердянск": пассажирка не может ходить

В поезде Киев — Бердянск на Наталью Манько упала верхняя полка с пассажиром, который весит 80 килограммов. Как сообщает сайт Районка, пострадавшая возвращалась ночным поездом домой из Киева.

Через 20 минут после отправления ей на спину рухнула полка. В результате женщина получила перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и синяки.

Сейчас из-за травмы женщине нельзя ни ходить, ни сидеть. Она находится на лечении в больнице. Пострадавшей необходима операция, но у нее нет средств, чтобы ее оплатить.

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В поезде зафиксировали происшествие и выписали соответствующий документ. Наталья Манько хочет обратиться с претензиями к руководству "Укрзализныци", а также в страховую компанию и суд.

В свою очередь "Укрзализныця" отреагировала на происшествие. На странице компании в Facebook отмечают, что пассажир на второй полке упал из-за того, что не правильно ее закрепил. Кроме того, все полки вагона поезда были в исправном состоянии. Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации.

После инцидента для пострадавшей вызвали скорую помощь на ближайшей станции – им. Тараса Шевченко, однако от госпитализации женщина отказалась.

"Акт о несчастном случае был составлен и издан пассажирке в установленном порядке. Она сможет получить страховую выплату на основании акта и билета, который является страховым полисом. По факту инцидента проводится служебное расследование", – написали в публикации компании.

Напомним, в сентябре "Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны. Эти новшества должны внедрить во всех плацкартах, заявил бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В январе Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который в начале 2019 года был назначен на эту должность на три года.

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