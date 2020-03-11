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Новое подозрение на коронавирус: прилетевшей из Италии украинке стало плохо в поезде

11 марта, 13:50

Татьяна Власенко

Женщина прилетела в Борисполь через Милан и села на поезд до Бердянска

В Запорожье коронавирус заподозрили у женщины, которая вернулась из Италии. Это первое "подозрение" на китайский вирус в регионе, сообщает 061 со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр МОЗ.

Женщина была госпитализирована в областную клиническую больницу. У нее 9 марта диагностировали ОРВИ, острый фарингит и пневмонию. Также биоматериал пациентки врачи отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев, чтобы подтвердить или исключить вирус COVID-19. Результаты исследований ожидаются в пятницу, 13 марта.

По информации издания, жительница Токмака 1972 года рождения была на заработках в Италии, где 1 марта попала под дождь и простудилась. Учитывая то, что женщина страдает хроническим пиелонефритом, она начала принимать антибиотики. Работодатели отпустили украинку домой для лечения. Женщина прилетела в Борисполь через Милан, села на поезд до Бердянска.

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Уже по дороге домой ее состояние ухудшилось, и она обратилась за помощью к проводнику. На вокзале "Запорожье-1" женщину сняли с поезда и передали медикам.

Отмечается, что женщина ехала в купе одна, вагон отправлен на дезинфекцию, проводник, с которым она контактировала, находится под наблюдением медиков.

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Напомним, ранее температурный скрининг, который делают украинские пограничники, показал повышенную температуру у двух иностранцев. Они – члены суднокоманды теплохода, который прибыл в Украину для загрузки.

В свою очередь Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.

Тем временем случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем 100 странах мира. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Италия Запорожье заработки коронавирус подозрение

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