Новое подозрение на коронавирус: прилетевшей из Италии украинке стало плохо в поезде

В Запорожье коронавирус заподозрили у женщины, которая вернулась из Италии. Это первое "подозрение" на китайский вирус в регионе, сообщает 061 со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр МОЗ.
Женщина была госпитализирована в областную клиническую больницу. У нее 9 марта диагностировали ОРВИ, острый фарингит и пневмонию. Также биоматериал пациентки врачи отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев, чтобы подтвердить или исключить вирус COVID-19. Результаты исследований ожидаются в пятницу, 13 марта.
По информации издания, жительница Токмака 1972 года рождения была на заработках в Италии, где 1 марта попала под дождь и простудилась. Учитывая то, что женщина страдает хроническим пиелонефритом, она начала принимать антибиотики. Работодатели отпустили украинку домой для лечения. Женщина прилетела в Борисполь через Милан, села на поезд до Бердянска.
Уже по дороге домой ее состояние ухудшилось, и она обратилась за помощью к проводнику. На вокзале "Запорожье-1" женщину сняли с поезда и передали медикам.
Отмечается, что женщина ехала в купе одна, вагон отправлен на дезинфекцию, проводник, с которым она контактировала, находится под наблюдением медиков.
Напомним, ранее температурный скрининг, который делают украинские пограничники, показал повышенную температуру у двух иностранцев. Они – члены суднокоманды теплохода, который прибыл в Украину для загрузки.
В свою очередь Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин. Он введен на три недели, с 12 марта, и продлится до 3 апреля.
Тем временем случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем 100 странах мира. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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