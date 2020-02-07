Несколько компаний борются за выигрыш в тендере, одна даже обжаловала условия тендера в Антимонопольном комитете

Новые мосты через Днепр построят в Запорожье. И прежде всего достроят переправы через Хортицу. Последние 15 лет на это не хватало денег. Сколько стоит проект и когда его обещают завершить?

На месте недостроя уже через два года должен появиться новый мост через Днепр. Тендер на достройку уже объявили. Работы планируют начать весной. Их стоимость – почти 13 миллиардов гривен. Несколько компаний уже борются за этот контракт. Одна даже обжаловала условия тендера: из 27 замечаний к условиям Антимонопольный комитет удовлетворил только три. Впрочем, правки уже внесены и в феврале должны объявить победителя. Для начала работ остается подписать договор.

Андрей Ивко, начальник службы автодорог в Запорожской области:

"После этого уже можно будет приступать к работам. Я думаю, что это будет начало строительного сезона и мы в полном объеме, с полными силами приступим к работам".

Возведение комплекса из двух мостов через Днепр и остров Хортица в Запорожье начали в начале века. Тогда сделали подъезды к переправам и вбили опоры в реку. И бывшие подрядчики разворовали более пяти миллионов гривен. Поэтому все пришлось остановить. Это преступление до сих пор расследует СБУ. Недавно власти озвучили новые сроки завершения мостовой эпопеи.

Напомни, ранее новости "Сегодня" освещали другую громкую историю с мостами. В частности, мы писали о том, как в Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта. После двух лет ремонтных работ Центральный мост через Днепр полностью сдали в эксплуатацию.

Напомним, открыть переправу по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, которое они заключили во время рабочей поездки главы государства в Днепр, должны на День города – 14 сентября.

В случае если ремонт окончат в срок, на открытие моста должен приехать гарант, если же мост закончить не успеют — Филатову придется написать заявление об увольнении.

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