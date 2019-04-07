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Новый туристический сезон открыли в заповеднике "Каменная могила"

Сегодня, 10:35

Среди приазовских степей находится одно из самых загадочных мест Украины

Новый туристический сезон открыли в заповеднике "Каменная могила" Запорожье Среди приазовских степей находится одно из самых загадочных мест Украины

Новый туристический сезон в заповеднике "Каменная могила". Это – гора из песчаника посреди приазовской степи в Запорожской области. Ее считали магической люди с незапамятных времен. В позапрошлом веке в местных гротах археологи обнаружили древние алтари и наскальные рисунки, которым более двадцати тысяч лет. Исследуют их до сих пор. А "Каменная могила" теперь – одно из популярных мест для туристов.

До места, где еще неандертальцы собирались для проведения ритуалов, можно добраться пешком. Это в километре от ближайшего поселка – Мирного. "Каменная могила" высотой, как четырехэтажка. На вершине – алтарь.

"Центральный камень имеет углубление куда ложились различные жертвенные предметы а вокруг этого камня – пять камней, где видимо восседали жрецы и вожди, которые собственно и вершили судьбы своих племен", – рассказывает экскурсовод.

Жертву приносили накануне охоты или, готовясь к набегу на соседние племена.

"Каменная могила" – это храм древних жителей северного Приазовья и все этносы, которые побывали здесь, начиная с периода позднего палеолита и до позднего средневековья, все обожествляли это место", – говорит Ольга Заматаева, заведующая отделом истории национального заповедника "Каменная могила".

Это место не оставляет равнодушным.

На "Каменную могилу" разрешено подниматься всем. Несмотря на название, никакого захоронения под насыпью археологи не нашли. Однако под горой наткнулись на другие алтари - гроты со множеством петроглифов.

"Каменная могила" – одно из старейших на Земле культовых сооружений. Первые наскальные рисунки здесь появились тысячи лет назад. Также есть древние надписи, похожие на шумерские.

Сейчас гроты, которые были алтарями для обрядов, засыпаны песком. Так археологи спасали их от разрушения. А то, что нашли внутри, – теперь в музее. К примеру, рисунок – одна из загадок "Каменной могилы". Воз, который тянет пара быков. Оказалось, этот символ знают на другом конце света.

Так, туристы из Китая смотрели это изображение и рассказали что это изображение очень похоже на современный китайский иероглиф, который переводится как путь.

Далеко не все надписи, найденные в гроте, расшифрованы. Но в символах ученые увидели связь с загадочной цивилизацией шумеров, следы которых есть в Иране, Индии, и здесь, в Приазовье.

"Некоторые ученые высказывают мнение, что эта письменность, эти письменные знаки-символы могли быть привнесены на нашу территорию с более развитых территорий, например, с территории современной Месопотамии. Это территория между реками Тигр и Евфрат, где в древности существовала так называемая шумерская цивилизация", – говорит Виктор Джос, заведующий отделом охраны памятников культурного наследия национального заповедника "Каменная Могила"

Действительно ли восемь тысяч лет назад шумеры имели связь с Приазовьем, ученые и пытаются выяснить. Ответы, вероятно, остались в законсервированных гротах. И чтобы получить средства на их реставрацию, "Каменную могилу" предлагают включить в список объектов наследия ЮНЕСКО. Если это произойдет, то ученые заповедника смогут дальше осуществлять исследования, а туристы смогут увидеть древние рисунки собственными глазами.

Напомним, ранее был опубликован список самых древних зданий и сооружений мира.

О том, как на дне Тихого океана нашли огромную пирамиду, смотрите на видео ниже:

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Тег видео, заповедник, раскопки, археологи, могила, Запорожская область

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