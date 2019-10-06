Новый вид спорта: хортинг объединяет несколько боевых искусств

Хортинг - молодой, но уже любимый для многих вид спорта

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Вид спорта, созданный в Украине. Хортинг, который назвали в честь острова Хортица, объединяет сразу несколько боевых искусств. Дети из Энергодара уже овладели единоборством и достигают в нем значительных успехов.

Так тренируются призеры чемпионата мира. А на недавнем первенстве Украины юношеская команда Энергодара по хортингу завоевала восемь золотых медалей.

Хортинг – молодой, но уже любимый для многих вид спорта. Его придумали в Украине, а назвали в честь острова Хортица.

"Мне чем нравится хортинг, в нем смешаны все направления – и борьба, и бокс, и каратэ", – говорит Вадим Губарев, тренер по хортингу.

Вадим Губарев готовит ребят к отбору на Чемпионат мира. До соревнований осталось несколько месяцев.

"Все веселье за ​​залом. В зале только упорные тренировки и слушать тренера", – делится Богдан Белоусов, воспитанник Вадима Губарева.

Тренировка начинается с разминки на свежем воздухе. Эта площадка появился на месте пустыря. Теперь здесь брусы и турники.

Заниматься спортом здесь могут жители всего микрорайона.

"Хочу привлечь побольше сюда молодежи, отвлечь ее от улицы, чтобы она занималась здесь спортом" ,- делится тренер.

Проект Вадима Губарева по строительству спортивной площадки победил в конкурсе грантов компании ДТЭК.

"Наш проект прошел всевозможные отборы, оказался в числе победителей. Когда ты обращаешься к таким мощным организациям и они способствуют популяризации спорта, здорового образа жизни, конечно это очень нужные проекты", – рассказывает Губарев.

Уже восемь лет энергетическая компания ДТЭК поддерживает проекты местных жителей. В конкурсе "Громада своими руками" приняло участие 60 тысяч украинцев. Объем инвестиций – 70 млн гривен.

"Проект "Громада своими руками" – это яркий пример эффективного сотрудничества, когда люди подают свои идеи, воплощают их самостоятельно в жизни, а компания ДТЭК помогает их финансировать", – отмечает Александр Савенко, советник дирекции по региональной политике ДТЭК Энерго.

В Энергодаре такое сотрудничество помогает развивать любительский спорт. И это вдохновляет активную общественность участвовать в новых конкурсах.

"У меня есть мысли, чтобы вместо асфальта здесь постелили безопасное покрытие для занятий спортом", – говорит о планах тренер Губарев.

Тренер верит, что именно с таких уличных тренажеров для многих детей начинается путь в большой спорт. Спортомувлекаются и его внуки.

"На младшего я возлагаю определенные планы, думаю что он у нас должен показать определенные успехи", – говорит он.

Захар и Вадим, в свою очередь, уверяют деда, семейная коллекция скоро пополнится новыми кубками и медалями.

Ранее мы писали, как мини-гранты помогли людям в регионах.

Напомним, в Зеленодольске (Днепропетровская область) прошел прием заявок на участие в конкурсе ДТЭК "Громада своими руками" и города, общий призовой фонд которого составил 950 тыс. грн.

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