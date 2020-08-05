"Нырять в медуз не хочется": турист рассказал об отдыхе на Азовском море (видео)

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области медузы снова атакуют побережье Азовского моря. Обилие этих морских жителей начинается на прибрежном мелководье, а с глубиной их количество только увеличивается.

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Как рассказал один из отдыхающих на своем канале в YouTube, люди уже устали ловить медуз, чтобы нормально зайти в море. Для этого они используют сачки и рыбацкие сети.

"Ныряешь прямо в медуз. Вчера мне они жалили лицо и больше теперь нырять не хочется", - сказал мужчина.

По его словам, медузы добрались до острова Бирючий, где до сих пор их было относительно немного.

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Ранее мы сообщали, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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