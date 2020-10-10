Обещал "закрыть глаза" на преступление: в Запорожской области на крупной взятке попался полицейский

В Мелитополе Запорожской области задержали старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов ГУНП, которого подозревают в коррупции.

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Как рассказали в пресс-службе ГБР, по предварительной информации, за 50 тысяч гривен он обещал "закрыть глаза" на преступление, связанное с незаконным посевом и выращиванием конопли.

Оперуполномоченного задержали во время получения части взятки на сумму 25 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также отстранение его от занимаемой должности и об избрании меры пресечения.

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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч замначальника полиции.

Также напомним, в Умани начальник отдела полиции попался на взятке. Полицейский вымогал деньги у местного жителя.

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