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Обвиняемый в убийстве "Сармата" о разрешении суда на отдых у моря: Это нормальное явление

23 июня, 15:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Фигурант расследования напомнил, что уже год находится на ночном домашнем аресте

Бизнесмен из Днепра Евгений Бродский, обвиняемый в организации убийства Виталия Олешко с позывным "Сармат" – активиста и ветерана боев на Донбассе, – прокомментировал разрешение судьи вместо домашнего ареста отдохнуть на море.

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Как сообщает hromadske, бизнесмен считает такое решение "нормальным".

"Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей – у меня малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно, и дал на это разрешение", - сказал Бродский.

Также он заверил, что считает себя невиновным и будет доказывать это в суде.

"Я уже больше года нахожусь на ночном домашнем аресте. В дневное время я передвигаюсь, занимаюсь работой. Никакого нарушения с моей стороны нет. Я хочу доказать свою невиновность, в чем я уверен, и все это покажет время", - заявил бизнесмен.

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Напомним, обвиняемые в убийстве Олешко были освобождены из-под стражи 29 мая: Михаил Сигида, Николай Ломако, Александр Обухов и Максим Владимиренков отправились на домашний арест.

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 г. на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек – четырех из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018-го был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко – бизнесмен из Днепра Евгений Бродский – в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

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