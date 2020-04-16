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Очереди под банками и посиделки у "наливаек": как в Мелитополе проходит карантин (фото)

16 апреля, 14:52

Тина Наринецкая

В супермаркетах города нет строгого режима пропуска покупателей

В Мелитополе Запорожской области карантина из-за эпидемии коронавируса придерживаются почти 80% горожан. Несмотря на это, на выходных у банков и гастрономов люди стоят в огромных очередях, сообщает издание "РИА Мелитополь".

Горожане полным ходом готовятся к празднованию Пасхи, и зачастую не соблюдают дистанцию в этих очередях. Кроме того, в местных супермаркетах уже отменили режим пропуска покупателей.

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Полностью игнорируют карантин любители выпить. В частности, на проспекте 50-летия Победы у продуктового магазина запечатлели 20 человек, которые устроили посиделки на свежем воздухе.

Издание отмечает, что большинство жителей города все-таки носят маски. Их надевают и на улице, и даже автомобилях.

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Напомним, в Запорожской области по состоянию на утро 16 апреля зарегистрировали 115 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. 29 из них обнаружили в Мелитополе.

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Также сообщалось, что всего в Украине коронавирус выявили у 4161 человека.

О том, как украинцы живут в условиях карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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