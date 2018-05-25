Офицер полиции Запорожья попался на сбыте наркотиков

Коп и его сообщница были задержаны после очередного преступного эпизода

Работники внутренней безопасности Нацполиции Запорожья совместно с областной прокуратурой пресекли деятельность торговцев наркотиками. Среди задержанных оказался офицер одного из территориальных подразделений полиции.

Оперативники получили информацию о том, что группа лиц, в состав которой входит полицейский, занимается сбытом психотропного вещества на территории Запорожья.









Прокуратурой Запорожской области было открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В ходе расследования было установлено, что участковый офицер Заводского отделения полиции и его гражданская жена сбывали особо опасное психотропное вещество – метамфетамин. Преступная деятельность копа и была задокументирована, а вещественные доказательства изъяты.

После очередного преступного эпизода полицейский и его 28-летняя сообщница были задержаны. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Отрабатывается круг всех лиц, причастных к совершению этого преступления.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полиция задержала мужчин, которые устроили лабораторию по изготовлению наркотиков. Злоумышленники оборудовали лабораторию по изготовлению наркотиков в арендованной квартире. Во время обыска работники полиции изъяли около полкилограмма готового наркотика, похожего на амфетамин, прекурсоры для их изготовления, а также оборудования.

Также в Киевской области была ликвидирована очередная лаборатория по изготовлению амфетамина. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, ее организовала у себя дома 29-летняя ранее судимая жительница с. Стоянка Киево-Святошинского района. Она самостоятельно производила психотропное вещество и продавала наркозависимым приятелям. Цена была фиксированной и составляла 300 гривен за 1 грамм.