Ограбление школьницы в Бердянске: задержанному сообщили о подозрении
Грабитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Мужчине, который отобрал мобильный телефон у школьницы в Бердянске, грозит наказание за грабеж – тюремное заключение на срок до четырех лет.
Как сообщили в прокуратуре Запорожской области, злоумышленнику вручили подозрение по соответствующей статье.
Также в ведомстве отметили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда заметил школьницу и выхватил из ее рук телефон.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ограбление школьницы в Бердянске: задержанному сообщили о подозрении". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харьковской области двое мужчин ограбили магазин
Злоумышленники оказались жителями Донецкой области