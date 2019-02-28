Ограбление школьницы в Бердянске: задержанному сообщили о подозрении

Грабитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Фото: Добрев.

Ограбление школьницы в Бердянске: задержанному сообщили о подозрении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg 2019-02-28T15:02:08+02:00 Запорожье Грабитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Мужчине, который отобрал мобильный телефон у школьницы в Бердянске, грозит наказание за грабеж – тюремное заключение на срок до четырех лет.

Как сообщили в прокуратуре Запорожской области, злоумышленнику вручили подозрение по соответствующей статье.

Также в ведомстве отметили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда заметил школьницу и выхватил из ее рук телефон.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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