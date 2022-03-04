Оккупанты попали в энергоблок Запорожской АЭС. Пожар не могут потушить из-за обстрелов

Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются.
Об этом заявил представитель пресс-службы станции Андрей Туз.
Информации о нарушении радиационного фона пока нет. Как известно, Запорожская АЭС является самой большой в Европе.
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В Сети также пишут, якобы пожар начался в учебно-тренировочном центре и проходной. Блоки целые, радиационный фон пока что в норме.
Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь, ведь из-за обстрелов существует угроза ядерного взрыва. Отметим, что в настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.
Первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели. В этом огромная опасность, – написал депутат Алексей Гончаренко.
Что будет, если оккупанты взорвут АЭС?
Если же оккупантам придет в голову взорвать атомную электростанцию, последствия коснутся прежде всего России. Волна может дойти аж до Урала.
"Если подрывать атомную станцию, то последствия коснутся прежде всего России, до Урала. И Европы. Что касается хранилищ, то они построены так, что способны выдержать нападение самолета", – сказала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная..