Оккупанты пытали работников Запорожской АЭС. Их заставили снять видео для пропаганды РФ

Персонал Запорожской атомной станции уже четыре дня находится в заложниках российских оккупантов. Работники захваченной ЗАЭС подвергаются пыткам. Войска РФ заставили руководство станции записать фейковое обращение, которое планируют использовать для пропаганды.
Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он отметил, что внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены.
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Галущенко призвал международных партнеров сделать все, чтобы остановить боевые действий вокруг атомных станций, вывести оккупантов из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной.
"Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью на России. Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих домов на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России", - написал Галущенко.
Захват Запорожской АЭС
- 3 марта около 16:30 вражеская колонна прорвалась в Энергодар. Оккупанты пошли сразу на атомную станцию и начали почти в упор палить по зданиям. Произошел пожар. Военные палили прямо по энергоблокам.
- Были тяжелые раненые, но неизвестно, сколько. Увезти в больницу их не были возможности.
- Спасателей не допускали к тушению пожара, ситуация была критической. Спустя три часа после обстрела продолжало гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем были охвачены 3, 4, 5 этажи.
- Около 6 утра спасателей все же пропустили на территорию ЗАЭС, они потушили пожар. Жертв, к счастью, нет.
- Около 8:30 4 марта оккупанты захватили админкорпус и проходную Запорожской АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.
- Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от оккупантов. Персонал станции не пострадал.