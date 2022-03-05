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Оккупанты захватили здание горсовета Энергодара – видео

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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5 марта, 09:38
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Власть в полном составе пришла на работу, но попасть в здание мэрии не смогла
Горсовет будет работать в пиццерии
Горсовет будет работать в пиццерии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре российские захватчики разбили окно, пролезли в здание горсовета и закрылись изнутри.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

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"В 8:00 городские власти в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли. Оккупанты заперли дверь. Будем организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной", - написал он.

На видео видно разбитое стекло на входной двери.

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Горсовет будет работать в пиццерии, но подчеркивает, что под украинским флагом.

Ситуация на Запорожской АЭС

  • Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
  • Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
  • Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
  • На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.

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