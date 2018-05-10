Олег Ляшко объяснил, как украинцам поможет закон "Покупай украинское"

Работать в Украине и поддерживать отечественного производителя призывает лидер Радикальной партии Олег Ляшко – именно на это направлен его законопроект "Покупай украинское, плати украинцам".

В Запорожье Олег Ляшко побывал на предприятии "Мотор Сич", которое производит авиадвигатели и вертолеты, а еще – товары народного потребления: соковыжималки, молочные сепараторы, запчасти для автомобилей, в общем – десятки наименований. Все они – дешевле своих импортных аналогов.

"Я хочу, чтобы у нас было больше таких товаров, где написано "сделано в Украине". Потому что когда "сделано в Украине" – это ваши рабочие места, это ваши зарплаты, и это значит, что не надо ехать за границу: в Польшу, в Португалию, в Германию и в Италию. Чтобы вы каждый день видели своих детей, своего мужа, свою маму, папу, и чтобы нормально жили. Поэтому наша политика – это политика поддержки национального производства", – заявил Олег Ляшко.

Ранее Ляшко рассказал, как остановить трудовую миграцию украинцев.

Также лидер Радикальной партии требует расширить список бесплатных лекарств в Украине.