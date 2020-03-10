"Основание все сгнившее": очевидцы рассказали, как скульптура убила девочку в Запорожье (видео)

Очевидцы гибели восьмилетней девочки в результате падения деревянной скульптуры в Запорожье рассказали об инциденте. Об этом сообщает Актуально.

Как рассказал свидетель случившегося в "Дубовой Роще" 8 марта Дмитрий, директор парка Олег Комаренко не подошел на место трагедии, хотя стоял недалеко.

"Спрашивал, что случилось, почему упало. Я говорю, давайте пройдемте, посмотрим. Основание все сгнившее, там вата вместо дерева. Он не захотел проходить смотреть, остался в стороне. Я его попросил убрать вторую конструкцию, потому что она тяжелее и шатается. Ну, потом, без шума, пыли, уберем, сказал он", — рассказывает Дмитрий.

Также по словам очевидцев и родителей, что слова директора "Дубовки" о том, что девочка находилось без присмотра — ложь.

Сегодня, 10 марта, с 11:00 в парке жители города приносят игрушки и цветы в память о погибшей.

Отметим, как сообщили сегодня в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, лицам, причастным к гибели малолетнего ребенка, сообщат о подозрении.

Напомним, руководство парка уже отстранили от обязанностей. Также В городе проверят все площадки отдыха для детей и аттракционы. С нерадивыми руководителями и предпринимателями будут разорваны все контракты и отношения.

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