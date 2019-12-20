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Отдых на Азовском море в 2020 году подорожает: названы цены

20 декабря, 09:43

Владельцы баз отдыха уже составили новый прейскурант цен для отдыхающих

Кирилловка

Кирилловка / Фото: avto-lider.pl.ua

Кирилловка Запорожской области – один из наиболее популярных курортов на Азовском море, который отличается сравнительно высокими ценами на отдых. В 2020 году на местных базах отдохнуть станет еще дороже.

Как сообщает "Кирилловка.укр", цены поднимутся в основном для отдыхающих среднего класса. Для апартаментов премиум-класса и дешевых номеров цены пока "заморозили".

Итак, отдых в Кирилловке в комнате супер-эконом варианта останется в пределах 60-80 гривен в сутки с человека. Максимальная цена – 100 грн. Но стоит учитывать, что условия будут, мягко говоря, не очень: туалет на улице, в качестве душа – теплая вода, нагретая на солнце в бачке, и кровати с сетками. Номера подобного класса, но ближе к морю, могут стоить и до 250 грн. А вот тем, кто захотят снять жилье с удобствами на первой линии должны будут готовы выложить от 300 до 500 гривен с человека.

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Стоимость стандартных номеров с удобствами, рассчитанных на семью из трех и двух человек, поднимутся на 25-35%. Один такой номер теперь обойдется в 1000 гривен в сутки и выше.

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Фото: dsns.gov.ua

Ранее мы сообщали, что отдохнуть в Турции станет дороже. В стране вступил в силу закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Он будет введен с 1 января 2020 года.

Отметим, что в Украине также действует туристический сбор. C 2019 года базой начисления сбора стало общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки). Ранее базой начисления была стоимость проживания.

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