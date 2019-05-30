Отдых в Бердянске: стали известны цены продуктов

Журналисты подсчитали, во сколько обойдется питание во время отпуска на Азовском море

Продукты на рынке в курортном Бердянске. Фото: ПроБердянск







































В начале сезона отпусков в курортном Бердянске на Азовском море журналисты подсчитали, во сколько отдыхающим обойдутся продукты, купленные на прилавках Центрального рынка города.

Сейчас покупателям предлагают клубнику по цене от 25 гривен за килограмм, также в продаже начала появляться черешня по 50 гривен за килограмм, и молодой горох – 30 гривен, сообщает ПроБердянск.

Молодая картошка обойдется в пределах 20 гривен, огурцы – 18-25, помидоры – 38-50, кабачки – 22, молодая капуста – 12-15, цветная капуста – 25 гривен. Баклажаны предлагаются по цене 80-95 гривен, а сладкий перец – 90-100 гривен.

Любителям рыбы предлагают большой выбор рыбы и креветок. Так, камбалу можно выбрать по цене от 60 до 100 гривен, а карпы продают за 40 гривен, бычка – 25-40 гривен, пиленгаса – 85-90 гривен.

Вяленый бычок обойдется от 20 до 120 гривен за десяток, азовская или каховская тарань – 120-300 гривен десяток, а стаканчик креветки – 15-30 гривен.

Мясо будет чуть дороже: свинина около 90-130 гривен (ошеек – 120-130 гривен, лопатка – 110 гривен, гуляш – 70-80 гривен и ребра практически по той же цене). По словам продавца, сейчас особенно хорошо берут мясо для шашлыка. Баранину можно купить от 40 до 140 гривен, а говядину взять за 100-140 гривен.

Молоко, в зависимости от жирности, обойдется от 12-15 гривен за литр, творог – от 40 до 100 гривен, а сметана – 45-55 гривен. Брынзу можно купить в пределах 100 гривен.

По словам продавцов рынка, приезжих пока не очень много, однако они надеются, что, когда в школах начнутся каникулы, желающих отдохнуть в Бердянске будет больше.

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