Пациенты запорожской больницы пожаловались на холод в палатах

В Запорожье посетители детских садов, школ и больниц пожаловались на серьезный холод в помещениях – люди утверждают, что в помещениях столбик термометра не поднимается выше 16 градусов.

В свою очередь, пресс-служба Запорожского городского совета заверила, что чиновники держат под контролем температурное состояние помещений в учреждениях социальной сферы, однако в ходе проверок выяснилось, что температурные показатели действительно упали ниже нормы.















Стоит отметить, что, согласно санитарным нормам, в образовательных учреждениях температура воздуха должна быть не ниже 18-21 градуса тепла, а в медицинских организациях и социальных организациях – 21 градус.

"В последнее время на имя городского головы Владимира Буряка участились жалобы от родителей с просьбой включить отопление, так как нарушается тепловой режим – в частности в дошкольных учреждениях. Если у нас норма – не ниже 19 градусов, то в некоторых дошкольных учреждениях у нас 17-18 градусов. В связи с этим есть необходимость запустить отопительный сезон в ближайшее время", – подчеркнул заместитель городского головы Валерий Эделев.

Между тем, за последнюю неделю по всему городу на карантин закрыли 24 группы в детских садах. При этом в детской больнице №5 серьезно увеличилось количество пациентов – за один день в инфекционное отделение для детей раннего возраста поступает по 10-15 пациентов с простудой.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк пообещал, что подключение жилых домов к отоплению начнется в начале ноября. По его словам, городская власть проводит консультации относительно цены, по которой концерн "Городские тепловые сети" сможет закупать в ноябре природный газ у "Запорожгаза".

Также стоит добавить, что сайт "Сегодня" выяснил у экспертов, как правиль­ный счетчик тепла уменьшает "платежку" на треть. По словам специалистов, выбор оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома.