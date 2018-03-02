Патрульную полицию создают в еще одном запорожском городе

В Запорожской области объявили о начале создания патрульной полиции города Мелитополь.

Соответствующее решение поддержали на уровне Национальной полиции и Министерства внутренних дел, сообщил начальник полиции области Олег Золотоноша в своем Facebook.

Полицейский призвал всех тех, кто желает служить в патрульной полиции Мелитополя, подавать документы.

Также Золотоноша поблагодарил мэра и депутатов Мелитополя за финансовую и материальную поддержку полиции.

"Благодарю Вас, за выделение здания для "патрульки", а также за достижении договоренности о внедрении программы (уже в этом году!!!) безопасный Мелитополь ( установка видеонаблюдения до 100 камер), покупки 2 авто для дежурных частей города, десятков планшетов для нарядов полиции, помощи в топливе и многое другое....", – рассказал он.

Отметим, что планы создания патрульной полиции в Мелитополя звучали еще в 2016 году, но никаких действий тогда не предпринималось.

Напомним, ранее глава Нацполиции объявил набор в патрульную полицию города Белая Церковь в Киевской области.

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