Патрульные Запорожья обратились к жителям города в связи с непогодой

Сегодня, 18:59

Копы призвали водителей к неукоснительному соблюдению правил движения

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

В Запорожье патрульные предупредили горожан о резком ухудшении погодных условий и призвали их к тщательному выполнению всех правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, по данным метеослужбы, на Запорожскую область надвигается циклон и в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, сильный ветер, а на дорогах – гололедица.

Патрульные призвали водителей во время движения при неблагоприятных погодных условиях быть внимательными за рулем – придерживаться скоростного режима, соблюдать боковой интервал, выбирать максимально безопасную скорость передвижения, включать фары, а по возможности избегать поездок на большие расстояния.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
водитель, Запорожье, полиция, непогода

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"Сегодня"

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