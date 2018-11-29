Патрульные Запорожья обратились к жителям города в связи с непогодой

В Запорожье патрульные предупредили горожан о резком ухудшении погодных условий и призвали их к тщательному выполнению всех правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, по данным метеослужбы, на Запорожскую область надвигается циклон и в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, сильный ветер, а на дорогах – гололедица.

Патрульные призвали водителей во время движения при неблагоприятных погодных условиях быть внимательными за рулем – придерживаться скоростного режима, соблюдать боковой интервал, выбирать максимально безопасную скорость передвижения, включать фары, а по возможности избегать поездок на большие расстояния.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.