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Патрульные Запорожья задержали на улице вооруженного мужчину

Сегодня, 11:45

Мужчина с ножом кустарного производства был задержан посреди улицы

В Запорожье копы задержали вооруженного мужчину
В Запорожье копы задержали вооруженного мужчину. Фото: Нацполиция
Патрульные Запорожья задержали на улице вооруженного мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf2/9fe/5c7cf29feb7ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf2/9fe/5c7cf29feb7ed.png Запорожье Мужчина с ножом кустарного производства был задержан посреди улицы

В Запорожье копы задержали мужчину, вооруженного ножом кустарного производства. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

Как стало известно, 3 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице заметили мужчину с ножом. Туда оперативно выехал экипаж патрульных.

По прибытии полицейские обнаружили мужчину, подходящего по описанию. Во время поверхностной проверки у 35-летнего горожанина инспекторы обнаружили нож кустарного производства.

Мужчина отказался давать объяснения правоохранителям. На место вызвали следователей. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

Также мы писали о том, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Инцидент произошел в ночь на 28 февраля, когда работник управления превентивной деятельности, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой и один из них ударил его ножом в грудь..

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Тег Запорожье, нож, вооруженный

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