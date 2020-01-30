Пенсионерка довела до истерики водителя маршрутки в Запорожье (видео)

Фото: uklon.com.ua

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Общение водителя маршрутного такси №69 с пенсионеркой в Запорожье закончилось скандалом. Женщина, которая хотела воспользоваться своим правом на бесплатный проезд, довела маршрутчика до настоящей истерики.

Инцидент произошел 29 января в первой половине дня, сообщают очевидцы. Видео ЧП было опубликовано в соцсети.

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Свое нежелание везти женщину бесплатно водитель объяснил тем, что в салоне уже есть льготники и посоветовал ей воспользоваться муниципальным автобусом.

Стоит отметить, что мнения в комментариях касательно данного инцидента разделились: кто-то заступается за пенсионерку, у которой нет денег, а кто-то оправдывает водителя, который вынужден много работать.

Напомним, ранее в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка. Как оказалось, пассажирка заплатила за свой проезд, а также предъявила удостоверение многодетной семьи, которое давало ее дочери право на бесплатный проезд. Это разозлило маршрутчика, который начал кричать и ругаться.

Также в Ровно пассажиры сняли на видео поведение водителя маршрутки, который попросту выбросил из салона льготницу.

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