Переправляли "товар" в оккупированный Крым: в Запорожской области разоблачили банду наркодилеров

У преступников изъяли наркотики на сумму почти 70 миллионов гривен











В Запорожской области разоблачили банду, которая занималась изготовлением наркотиков и продавала их на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, в состав группировки входили четверо мужчин: 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них оказались жителями Крыма, а один – местный.

Нарколабораторию копы нашли на окраине одного из сел в Мелитопольском районе. Там, в шести теплицах площадью более пяти гектаров, фигуранты выращивали элитные сорта конопли. Теплицы были оборудованы системой капельного полива, освещения и отопления, и "урожай" преступники собирали до трех раз в год. Во время обысков изъяли более 6000 кустов каннабиса, почти 5 килограмм переработанных наркотиков, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудования для выращивания и переработки марихуаны. По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого составила почти 70 миллионов гривен.

Полицейским удалось установить, что готовый "товар" преступники переправляли в оккупированный Крым. Сейчас подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины ("Посев или выращивание снотворного мака или конопли"). Продолжается досудебное расследование", – отметили в полиции.

Не так давно в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Кроме того, ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Переправляли "товар" в оккупированный Крым: в Запорожской области разоблачили банду наркодилеров". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"