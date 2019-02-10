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Пережил войну, но не победил болезнь: в Запорожье простятся с ветераном АТО

Сегодня, 12:38

В Запорожье похоронят ветерана АТО, который умер от рака

Пережил войну, но не победил болезнь: в Запорожье простятся с ветераном АТО Запорожье В Запорожье похоронят ветерана АТО, который умер от рака

В Запорожье похоронят ветерана 93-й отдельной мехбригады ВСУ "Холодный Яр" Виталия Задора, который пережил тяжелое ранение, полученное в ноябре 2015 года на "Зените" под Донецком, но не сумел победить онкологическое заболевание.

Как сообщили в пресс-службе бригады, прощание с бойцом состоится 10 февраля в 13:00, возле дома №11 по проспекту Преображенского. После этого тело воина отвезут на кладбище Святого Николая.

Ранее на Буковине жители Хотинского района встретили на коленях черновчанина Виталия Чунтула, который погиб во время артиллерийского обстрела под Мариуполем.

А не так давно в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

Также мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.

Кроме этого сообщалось, что за годы войны на Донбассе погибли 2 тысячи 378 украинских военнослужащих, из них четыре – женщины. За это время погибло 138 детей, которые были убиты или подорваны на минах. Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли своих сыновей – 2 тысячи 217 женщин.

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Тег Запорожье, рак, ветеран, онкология, ветеран АТО

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