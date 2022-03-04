Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Запорожья

Админкорпус и проходную Запорожской АЭС захватили оккупанты

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 08:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Персонал станции контролирует состояние энергоблоков
На Запорожской АЭС начался пожар
На Запорожской АЭС начался пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты находятся на территории Запорожской АЭС, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"В настоящее время площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", – говорится в сообщении.

Также сообщается о состоянии энергоблоков станции на данный момент:

Реклама
  • Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.
  • Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.
  • Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

"Энергоатом" уточняет, что российские военные контролируют админкорпус и проходную.

"Админкорпус ЗАЭС и проходная станция – под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции", – сообщают в компании.

Реклама

Хронология борьбы с пожаром на ЗАЭС:

02:26 В учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС возникло возгорание. На станции отключен третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один.

4:00 В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи пятиэтажного здания. Оккупанты не дают возможности для подразделений ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара.

05:20 Оккупанты прекратили обстрелы. На Запорожской АЭС подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе.

Реклама

05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. м. кв. К тушению привлечены 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

06:20Пожар ликвидирован.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Крипторынок
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Все, что нужно знать
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41397.34

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2727.48

Litecoin (LTC)

107.08

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять