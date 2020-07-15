Пляжи на популярном азовском курорте захватили медузы (видео)

На мелководье можно увидеть тысячи медуз, которых выбрасывает на пляж

На Азовском море мелководье на пляжах популярного курорта Кирилловки захватили медузы.

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Видео происходящего было опубликовано на YouTube-канале "Удобный Случай".

На кадрах ролика можно увидеть, что вода буквально кишит медузами довольно большого размера, а также разного цвета – белого и синего.

Судя по видео, туристам приходится прилагать усилия, чтобы зайти в воду.

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Добавим, что среди морских обитателей могут быть и довольно опасные – лилового цвета медузы-корнероты могут нанести отдыхающим очень неприятные ожоги.

Стоит напомнить, что некоторые медузы в Азовском море достигают значительно больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

Ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

А прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там их даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз .

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