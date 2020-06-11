Українська
$ 26,64
30,29
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Пляжный карантин: популярный украинский курорт начал принимать отдыхающих (видео)

11 июня, 09:12

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Люди разгуливают по пляжам без масок

С приходом в Украину по-настоящему летней погоды украинцы ищут спасения от жары и едут на отдых к морю. Несмотря на карантин, отдыхающих уже вовсю принимают базы отдыха в курортной Кирилловке в Запорожской области.

На побережье Азовского моря уже можно увидеть немало людей. Отдыхающие купаются и загорают без масок.

Реклама

В тренде
В Сумской области погибли двое братьев-подростков: что произошло

Ранее мы сообщали, что на базах отдыха в курортной Кирилловке в Запорожской области отдых для украинцев будет проходить по новым правилам. В частности, теперь местные будут обслуживать туристов только после предъявления справки о состоянии здоровья.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, сколько будет стоить отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. Дешевле всего можно отдохнуть на частных базах у Азовского моря. Тут место в восьмиместном номере обойдется в 150 гривен.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых пляжи Азовское море отдыхающие Запорожская область кирилловка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 июняУкраина
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжение
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжениеЗапорожье
Поваленные деревья и
Поваленные деревья и "плавающие" авто: что натворили смерч и ураган на Запорожье (фото, видео)Запорожье
"Ваш ребенок не дышит": в Запорожье в подпольном детсаду умерла годовалая девочкаЗапорожье
В Запорожье мужчина облил девушку-копа кислотой: появились новые подробности
В Запорожье мужчина облил девушку-копа кислотой: появились новые подробностиЗапорожье
Запорожский депутат погорел на взятке: СБУ показала видео задержания
Запорожский депутат погорел на взятке: СБУ показала видео задержанияЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять