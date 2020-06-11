Пляжный карантин: популярный украинский курорт начал принимать отдыхающих (видео)

Люди разгуливают по пляжам без масок

С приходом в Украину по-настоящему летней погоды украинцы ищут спасения от жары и едут на отдых к морю. Несмотря на карантин, отдыхающих уже вовсю принимают базы отдыха в курортной Кирилловке в Запорожской области.

На побережье Азовского моря уже можно увидеть немало людей. Отдыхающие купаются и загорают без масок.

Реклама

В тренде В Сумской области погибли двое братьев-подростков: что произошло

Ранее мы сообщали, что на базах отдыха в курортной Кирилловке в Запорожской области отдых для украинцев будет проходить по новым правилам. В частности, теперь местные будут обслуживать туристов только после предъявления справки о состоянии здоровья.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, сколько будет стоить отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. Дешевле всего можно отдохнуть на частных базах у Азовского моря. Тут место в восьмиместном номере обойдется в 150 гривен.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама